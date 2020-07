Bắt tài xế không bằng lái chở gỗ lậu trên đường Hồ Chí Minh trong đêm

Ngày 4/7, một lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bàn giao tài xế Đặng Hoàng Trưởng (27 tuổi, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và hơn 6m3 gỗ lậu cho công an huyện Krông Búk để tiếp tục điều tra.

Theo đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tổ tuần tra của trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đang làm nhiệm vụ trên đường đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) thì phát hiện xe tải chạy hướng Gia Lai đi TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế Trưởng không xuất trình được giấy phép lái xe. Mở rộng kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 31 hộp gỗ được xẻ vuông vắn, ngụy trang xung quanh là những cuộn thép xây dựng, có chiều dài từ 1,9 đến 2m, đường kính từ 30 đến 40cm. Tổng khối lượng trên 6,4m3 và là gỗ tràm bông vàng, thuộc nhóm IV, được vận chuyển từ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đi TP.HCM để tiêu thụ.