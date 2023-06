Bắt 'nữ quái' ăn trộm túi xách rồi lẩn trốn hơn 21 năm

(VTC News) -

Chiều 12/6, đại diện Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng đơn vị bắt giữ Phạm Thị Nở (SN 1973, trú An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) - người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn 21 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/5/2000, Phạm Thị Nở cùng hai người khác vào chợ Đông Ba (TP Huế) giả vờ mua hàng. Sau đó, nhóm này phối hợp với nhau lấy trộm một túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Lực lượng công an dẫn độ từ TP.HCM về đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: Công Quang)

Tháng 10 cùng năm, Phạm Thị Nở bị TAND TP Huế tuyên phạt 6 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Nở bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau không chấp hành bản án của toà. Tháng 4/2002, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã với Phạm Thị Nở.

Sau hơn 21 năm trốn nã, ngày 8/6 tại đường Hải Thượng Lãn ông (Quận 5, TP.HCM), Nở bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phát hiện bắt giữ và dẫn độ về TP Huế để thi hành án.

Được biết, sau khi bỏ đi khỏi địa phương, Nở sinh sống nhiều nơi và tự lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che dấu nhân thân lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

NGUYỄN VƯƠNG