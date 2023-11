Bắt nhóm thanh, thiếu niên nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường

(VTC News) -

Trưa 1/11, tin từ Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Danh tính nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an triệt tập là B.V.M (SN 2005, trú Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị); N. (SN 2004, trú Quảng Thọ, Quảng Điền Thừa Thiên - Huế); T.L.H.K (SN 2007, trú phường Thuỷ Xuân, TP. Huế); N.T.M (SN 2009, trú xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế);

6 trong tổng số 10 người trong nhóm thanh thiếu niên có hành vi dùng xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A. (Ảnh: AP)

T.N.P.L (SN 2007, trú thôn Cư Chánh 2, xã Thuỷ Bằng, TP. Huế); N.T.K.H (SN 2008, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế); T.H.H (SN 2006, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế); T.V.P (SN 2005, trú phường Hương Chữ thị xã Hương Trà); N.S.H (SN 2006, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang); L.D.T (SN 2004, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, lợi dụng đêm khuya, nhóm thanh, thiếu niên này có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Phương tiện mà nhóm thanh thiếu niên điều khiển đại náo quốc lộ 1A. (Ảnh: AP)

Ngay sau đó, Công an thị xã Hương Thủy triển khai lực lượng xác minh, phát hiện và tạm giữ 10 thanh thiếu niên kể trên cùng một số xe mô tô.

Đáng chú ý, nhóm thanh thiếu niên này đều chưa có giấy phép lái xe, ở các địa phương khác nhau, rủ nhau dùng nhiều xe máy (trong đó có 4 phương tiện thay đổi kết cấu, bộ phận trên xe) để thực hiện hành vi đại náo trên quốc lộ 1A.