Bắt nhóm thanh niên ném đá vỡ kính xe khách

(VTC News) -

Ngày 4/3, theo tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị đã bắt giữ 5 đối tượng ném vỡ kính nhiều xe khách giường nằm khi các xe này đi trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.

5 đối tượng bị bắt giữ

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Kh (SN 2005), Nguyễn Bảo Ng. (SN 2005, cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) và Phạm Hoàng Ng. (SN 2009), Võ Huy Th. (SN 2007), Nguyễn Anh T. (SN 2008), cùng trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Chiếc xe khách giường nằm do anh P. điều kiển bị các đối tượng ném vỡ kính

Trước đó, khoảng 0h10 ngày 3/3, anh H.V.P. (SN 1980), trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành đang lái xe khách giường nằm di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe. Rất may không có hành khách nào bị thương.

Sau khi nhận được đơn trình báo của lái xe H.V.P, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h cùng ngày Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã nhặt đá ném vào 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội.

Hiện Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng.

TRẦN LỘC