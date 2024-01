Bắt nhóm chuyên bẻ gương chiếu hậu ô tô ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 28/1, theo tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can Trần Anh Tuấn (SN 1996), Cao Văn Thông (SN 1993), Huỳnh Ngọc Ái (SN 2000) và Nguyễn Thị Thanh Vy (SN 1997), cùng ngụ TP.HCM, để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cũng khởi tố Trang Sỹ Uyển (SN 1976, ngụ Long An), Võ Văn Việt (1976, trú TP.HCM) về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, Trần Anh Tuấn, Cao Văn Thông, Trang Sĩ Uyển, Võ Văn Việt bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Huỳnh Ngọc Ái và Nguyễn Thị Thanh Vy bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND quận Bình Tân phê chuẩn.

Cao Văn Thông (trái) và Trần Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an quận Bình Tân phát hiện nhóm người trộm cắp gương ô tô trên địa bàn.

Qua rà soát, vào ngày 17/1, Công an quận Bình Tân phát hiện, đưa về trụ sở làm việc 4 người gồm: Trần Anh Tuấn, Huỳnh Ngọc Ái, Cao Văn Thông, Nguyễn Thị Thanh Vy.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do cần tiêu xài nên đã bàn bạc, cùng nhau thực hiện trộm cắp gương chiếu hậu ô tô đỗ trên đường vào ban đêm, không người trông coi.

4 người này đi trên 2 xe máy, rảo qua nhiều tuyến đường, khi phát hiện ô tô đỗ trên đường không có người trông coi, Trần Anh Tuấn và Cao Văn Thông bẻ trộm gương chiếu hậu, Nguyễn Thị Thanh Vy và Huỳnh Ngọc Ái cảnh giới, nổ máy xe chờ sẵn rồi rời khỏi hiện trường.

Tài sản trộm cắp được sẽ giao cho Cao Văn Thông đem bán lấy tiền chia cho cả nhóm. 4 thành viên trong nhón này đều sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Tuấn và Thông đều có tiền án tiền sự, Vy có có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ bẻ gương chiếu hậu ô tô trên địa bàn quận Bình Tân.

Trang Sỹ Uyển (trái) và Võ Văn Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra tại các điểm thu mua gương ô tô của các đối tượng trộm cắp được, công an xác định, Trang Sỹ Uyển dù biết gương chiếu hậu mà Cao Văn Thông đem bán là do thực hiện hành vi trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch. Trang Sỹ Uyển có 2 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi mua, Uyển bán cho Võ Văn Việt - chủ cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt (địa chỉ số 369 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Anh Tuấn (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Công an thu giữ 1 cặp gương chiếu hậu của ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz, 1 cặp kính chiếu hậu ô tô nhãn hiệu Huydai Accent.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trang Sỹ Uyển (1803 Quốc Lộ 1, ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), công an thu giữ 1 cặp gương chiếu hậu của ô tô nhãn hiệu Toyota Inova màu xám ghi, 5 cặp gương chiếu hậu khác chưa rõ nhãn hiệu.

Tang vật thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Võ Văn Việt (cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt), công an thu giữ 2 gương chiếu hậu hiệu Huyndai Santafe và 260 gương chiếu hậu xe ô tô các loại.

Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm người trên, liên hệ cơ quan công an nơi xảy ra việc mất tài sản để trình báo và hỗ trợ điều tra.