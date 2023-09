Bắt nhân viên liên quan vụ 53 người 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 15/9, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) bắt giữ và di lý Võ Minh Thanh (SN 2000, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) từ huyện Đức Linh về Quảng Nam.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 23/9/2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Duy Xuyên tổ chức kiểm tra quán karaoke Luxury (huyện Duy Xuyên).

Võ Minh Thanh bị bắt giữ sau gần 2 năm lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Tại 4 phòng hát của quán karaoke, lực lượng chức năng phát hiện 53 người sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thời điểm lực lượng công an kiểm tra, Võ Minh Thanh (nhân viên quán karaoke) cùng Võ Xuân Cường (SN 1998, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Ngày 19/7/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên ra quyết định truy tìm đối với Võ Minh Thanh và Võ Xuân Cường.

Mới đây, lực lượng chức năng Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận bắt giữ Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đức Linh.

Hiện, Công an huyện Duy Xuyên cũng đang kêu gọi đối tượng Võ Xuân Cường sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán karaoke Luxury, Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố 31 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Võ Minh Thanh.