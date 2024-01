Bắt nguyên 7 lãnh đạo và nhân viên giao dịch một ngân hàng ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 18/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 07 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt (huyện Triệu Phong) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 BLHS.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 người gồm Lê Thanh Nghị (SN 1962, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (SN 1986, trú tại khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà).

Công an đang đọc các quyết định khởi tố đối với một số người liên quan đến vụ án. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người gồm: Lê Thị Thuỳ Linh (SN 1991, trú khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà); Nguyễn Đăng Bình (SN 1965, trú khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị); Lê Na (SN 1985, trú thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Hương Nhi (SN 1989, trú khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) và Trương Nhật Hạ (SN 1992, trú khu phố 6, phường 1, TP Đông Hà).

Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt (Triệu Phong), Cơ quan điều tra Công an Quảng Trị xác định một số lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây hậu quả thiệt hại số tiền 2.200.000.000đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Võ Chí Thành (SN 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, một nạn nhân nam trú phường Xuân Phú (TP Huế) là khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng của Thành tố cáo Thành nhiều lần mượn tiền của nạn nhân này để làm thủ tục đáo hạn cho khách và rủ nạn nhân góp tiền mua bất động sản.

Do mối quan hệ thân quen, nạn nhân tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Thành mượn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thành không làm thủ tục đáo hạn cho khách mà dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân. Được biết, nạn nhân có 03 lần chuyển tiền cho Thành với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Thành chiếm đoạt của nhiều người khác số tiền hơn 25 tỷ đồng.