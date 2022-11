Bắt nghi phạm cưỡng ép gần 60 người Việt ở lại nước ngoài trái phép

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố bị can, bắt giam đối với Phan Công Quốc (36 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) để điều tra hành vi “Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép”.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt các quyết định khởi tố bị can Quốc. (Ảnh: Trọng Nguyễn/Công an tỉnh Bạc Liêu)

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2007, Phan Công Quốc xuất cảnh sang Nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại làm thuê cho một xưởng may quần áo.

Đến năm 2011, Quốc thuê mặt bằng tự mở xưởng may quần áo tại thành phố Matxcơva nhưng không đăng ký kinh doanh.

Sau đó, Quốc liên hệ với cha mẹ ruột đang ở Việt Nam tìm người đưa sang Nga lao động trong 3 năm với điều kiện đưa trước cho anh 40 triệu đồng để lo chi phí, thủ tục xuất cảnh.

Tuy nhiên, khi người lao động đến xưởng may tại Nga, Quốc thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa không cho họ ra ngoài. Người lao động nào muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn phải liên hệ với người nhà chuyển cho Quốc 60 triệu đồng mới được về Việt Nam.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2012 đến 2016, Quốc đã đưa thành công 57 công dân Việt Nam từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hà Nội sang Nga để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã khám xét nơi ở của bị Quốc tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và đã thu thập được nhiều hợp đồng, thỏa thuận nhận tiền, bản sao các giấy tờ tùy thân của những người được Quốc đưa sang Nga lao động.