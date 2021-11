Bắt nạt ở showbiz Hàn: Nhiều nghệ sĩ như sống trong địa ngục

Trong cuộc phỏng vấn với Mir (cựu thành viên nhóm MBLAQ) mới lên sóng, diễn viên Go Eun Ah chia sẻ về tình trạng bắt nạt, tẩy chay trên phim trường Hàn Quốc. Không chỉ bị đồng nghiệp tung tin sai lệch khiến mọi người tẩy chay, Go Eun Ah còn bị đàn chị cướp váy trong một sự kiện.

Theo Go Eun Ah, tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới” thường diễn ra tại ngành giải trí Hàn Quốc. Go Eun Ah không phải diễn viên đầu tiên vạch trần hậu trường đen tối, đầy sự cạnh tranh của giới phim ảnh, âm nhạc.

Trò chơi quyền lực trong ngành phim ảnh Hàn Quốc

Go Eun Ah kể một ngày, khi nữ diễn viên tới phim trường, các nhân viên tránh mặt cô trong giờ ăn. Các diễn viên và nhân viên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Go Eun Ah bất cứ khi nào cô xuất hiện. Go Eun Ah bật khóc khi đối mặt với sự lạnh nhạt, tẩy chay của nhân viên, đồng nghiệp. Khi hỏi nhân viên lý do họ xa lánh cô, Go Eun Ah được biết một đồng nghiệp trong đoàn phim (tạm gọi là A) tung tin đồn tiêu cực về cô.

“Đầu tiên cô ấy tung tin đồn về tôi với các diễn viên khác. Sau đó, các diễn viên nói lại với nhân viên và những người này đương nhiên tin điều đó. Vì họ cho rằng tin đồn đến từ các diễn viên nên đáng tin cậy. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy vì ghen tỵ với tôi. Tôi được chú ý vì hoạt bát hơn những nữ diễn viên dày dặn kinh nghiệm trên phim trường. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi từ cô ấy”, Go Eun Ah kể.

Go Eun Ah kể thêm về trải nghiệm tồi tệ tại lễ trao giải điện ảnh. Nữ diễn viên đã bị đàn chị trộm váy.

“Tôi từng chuẩn bị một chiếc váy và mang nó đến sự kiện điện ảnh. Nhưng nữ diễn viên ra mắt trước tôi đã cướp nó. Cô ấy mặc nó và sau đó được khen ngợi là người mặc đẹp nhất sự kiện. Sau đó, cô ấy vẫn nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi đề cập đến chuyện đó, cô ấy nói không nhớ gì”, Go Eun Ah kể.

Nữ diễn viên nhấn mạnh, hầu hết diễn viên mới ra mắt ở thị trường phim ảnh Hàn Quốc đều trải qua những vụ việc tương tự.

Tháng 9, những tiết lộ của cựu diễn viên Heo Yi Jae phủ kín các trang tin tức, phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Nữ diễn viên tuyên bố cô giải nghệ vì bị đồng nghiệp quấy rối tình dục và bắt nạt.

Theo Wikitree, sự việc xảy ra khi Heo Yi Jae và một đàn chị thực hiện cảnh tát nhau. Diễn viên đàn chị yêu cầu ngừng quay vì tụt huyết áp. Người này muốn được nghỉ ngơi nhưng vẫn nắm tóc của Heo Yi Jae với lý do cần giữ mạch cảm xúc của cảnh quay.

Tờ Wikitree trích lại lời kể của Heo Yi Jae: "Tôi ngồi trên phim trường và bị cô ấy túm tóc. Bạn biết đấy, tôi có thể nhìn thấy chính mình trên máy quay. Tôi cũng phát điên lên. Tất cả đều rất nực cười. Tôi nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy tôi khóc nhưng tôi đã cười thành tiếng".

Cuối cùng, tình yêu dành cho phim ảnh của Heo Yi Jae không thể chiến thắng sự chán ghét trò chơi chính trị và quyền lực trong ngành nên nữ diễn viên quyết định giải nghệ vào năm 2016.

Vấn nạn của cả ngành giải trí

Bắt nạt là vấn nạn nhức nhối ở Hàn Quốc, trong nhiều lĩnh vực, từ ngành giải trí, thể thao tới học đường...

Trong riêng giới giải trí, tình trạng này càng phổ biến và đáng lo ngại với ca sĩ thần tượng. Họ thường là những ca sĩ trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, sự va chạm xã hội. Đặc biệt, việc phải sống cùng nhau trong những ký túc xá khiến tình trạng tranh cãi, bắt nạt nhau càng nghiêm trọng hơn.

Tháng 7, cựu thành viên ILUV Shin Min Ah giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến công ty quản lý WKS ENE. WKS ENE đệ đơn kiện Shin Min Ah sau khi nữ ca sĩ chia sẻ thông tin các thành viên trong nhóm nhạc ILUV bắt nạt cô.

Theo Shin Min Ah, cô đã gặp bác sĩ tâm lý để điều trị các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Min Ah mắc chứng khó ăn và chỉ nặng 36 kg. Shin Min Ah thậm chí đi đến sông Hàn với ý định tự tử nhưng may mắn được một cảnh sát cứu sống.

Lý do khiến Shin Min Ah rơi vào trạng thái hoảng loạn là các thành viên của nhóm ILUV quấy rối, đánh đập, buộc cởi quần áo và phả khói thuốc vào mặt cô. "Tôi rất buồn vì sự bất công, đến mức tôi cảm thấy mình như sắp phát điên. Tôi thấy mỗi ngày đều như địa ngục", Shin Min Ah nói với tờ Star News.

Hyunjoo tố các thành viên April bắt nạt cô nhiều năm.

Trước đó, Hyunjoo cũng cáo buộc các thành viên nhóm nhạc April bắt nạt cô từ khi họ là thực tập sinh.

“Vụ bắt nạt bắt đầu vào năm 2014, khi tôi chuẩn bị ra mắt, và tiếp tục đến năm 2016, khi tôi rời nhóm. Tôi, khi đó 17 tuổi, phải ở trong ký túc xá và dành 24 giờ mỗi ngày để chung sống với hung thủ. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi kể cho ba mẹ nghe về nỗi khổ của mình. Ba mẹ đã nói chuyện với CEO của công ty. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra điều này, họ càng hành hạ tôi nhiều hơn”.

Hyunjoo gọi thời gian sống cùng April là ký ức đen tối và “chúng trở thành vết thương lòng tưởng có thể nuốt chửng lấy tôi”. Sau đó, công ty quản lý của April là DSP Entertainment phủ nhận cáo buộc của Hyunjoo. Họ cũng đâm đơn kiện nữ ca sĩ và em trai tội phỉ báng.

Tháng 9, tờ TVDaily đưa tin công ty luật Lee&Kim xác nhận cảnh sát bác bỏ đơn kiện của DSP Entertainment với em trai của Hyunjoo về hành vi bôi nhọ.