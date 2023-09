Bắt khẩn cấp nhóm người nổ súng vào nam thanh niên ở Bình Dương

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Thuận An bắt khẩn cấp 3 người liên quan đến vụ nổ súng làm một thanh niên bị thương.

Dương Tấn Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: CACC)

Cả ba kẻ bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, trong đó Dương Tấn Thành (32 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định cầm đầu gây án.

Trước đó, tối 24/9, anh N.H.H. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng bạn đang đứng trước phòng trọ tại phường Bình Hòa (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì có nhóm người đến nói chuyện.

Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi rồi ẩu đả. Lúc này, nhóm người bất ngờ dùng mã tấu, súng tấn công anh H. và bạn của anh.

Anh H. bị bắn, gục xuống đất, những người còn lại may mắn không bị thương.

Sau khi gây án, nhóm này vứt bỏ mã tấu tại hiện trường, lên xe máy bỏ chạy. Riêng nạn nhân H. được người dân đưa đi cấp cứu.