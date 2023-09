Truy bắt nhóm người bắn gục nam thanh niên ở Bình Dương

Ngày 25/9, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành truy bắt nhóm thanh niên nổ súng khiến một người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan công an, chiều muộn 24/9 tại một khu nhà trọ ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên 3 xe máy.

Tại đây, nhóm đối tượng này đứng nói chuyện với hai thanh niên sống trong khu nhà trọ. Sau đó, nhiều đối tượng trong nhóm rút súng và mã tấu tấn công hai thanh niên.

Bị tấn công bất ngờ, một thanh niên nhanh chân chạy thoát. Thanh niên còn lại trúng đạn gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thanh niên bị trúng đạn được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Danh tính nạn nhân được xác định là N.H.H (35 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera, tiến hành truy bắt những người liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.