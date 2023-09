Bắt khẩn cấp 2 gã đàn ông xịt sơn, đập phá ô tô

(VTC News) -

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sáng 17/9, chị Đ.T.L (29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông) đến cơ quan công an trình báo, lúc 20h ngày 16/9, chị đậu xe Toyota Corolla Cross, BKS 43A-753.xx trên vỉa hè tại ngã 3 Hồ Sỹ Tân - Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông.

Đến 5h30 ngày 17/9, chị L. ra lấy xe đi làm thì phát hiện bị kẻ gian xịt sơn đen, trắng toàn thân xe, kính chắn gió phía sau và kính hai bên cửa bị đập bể.

Chiếc ô tô bị xịt sơn, đập phá.

Nhận tin, Công an quận Sơn Trà phối hợp với công an phường khẩn trương điều tra và xác định nghi can là Lê Văn Sinh Nhật, Nguyễn Quang Nam nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận, ngày 9/9, Nhật nhận được điện thoại của chị họ tên Nguyệt (hiện ở Mỹ). Do Nguyệt có quan hệ tình cảm với chồng chị L. nên bị chị này nhắn tin chửi bới. Vì vậy, Nguyệt nhờ Nhật phá hoại xe ô tô của chị L. và sẽ trả tiền công.

Tối 16/9, Nhật gọi điện cho Nam qua nhà ăn cơm và hẹn nhau đi đập phá xe của chị L. Khoảng 2h ngày 17/9, Nhật và Nam dùng sơn xịt xung quanh thân xe của chị L.

Nhật gọi điện thông báo cho Nguyệt đã xịt sơn chiếc xe ô tô thì Nguyệt không đồng ý, yêu cầu phải đập phá xe mới trả công 10 triệu đồng. Vì vậy, Nhật, Nam quay lại dùng búa đập vỡ kính chắn gió phía sau, kính lái và kính hai bên cửa xe.

Lê Văn Sinh Nhật và Nguyễn Quang Nam.

Được biết, Nhật có 6 tiền án và 2 tiền sự về nhiều tội danh khác nhau như “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Còn Nam cũng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự “Sử dụng trái phép chất ma túy”, bị TAND quận Hải Châu xử phạt cai nghiện bắt buộc 18 tháng.