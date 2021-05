Bắt kẻ lừa người phụ nữ khuyết tật ra cánh đồng lúa để giở trò đồi bại

(VTC News) -

Ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội "Hiếp dâm".

Trần Văn Thiêm bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo từ quần chúng về vụ hiếp dâm trên địa bàn xã Hưng Lĩnh. Lực lượng công an nhanh chóng xác định kẻ gây án là Trần Văn Thiêm (trú tại xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) nên bắt khẩn cấp Thiêm.

Tại cơ quan điều tra, Thiêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn khai vào tối 7/5, hắn đến nhà lừa người phụ nữ 48 tuổi ra cánh đồng vắng rồi giở đồi bại.

Được biết, Thiêm từng lĩnh 12 năm tù về tội "Hiếp dâm" và 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Nạn nhân là một phụ nữ bị khuyết tật không nói được.