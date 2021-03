An Giang: Ngủ qua đêm ở nhà bạn nhậu, thiếu nữ 13 tuổi bị hiếp dâm

(VTC News) -

Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thành Trung (20 tuổi, trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lê Thành Trung.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, chiều tối 25/2, Lê Thành Trung và một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà. Một lúc sau, D.A. chở em H.T.D.M. (13 tuổi, trú xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) đến nhà Trung chơi và cùng tham gia nhậu chung.

Khoảng 23h cùng ngày, M. kêu những người nhậu chung chở về nhà nhưng những người này đã say nên không đồng ý. Sau đó M. vào phòng ở nhà Trung ngủ nhưng cửa phòng bị hỏng nên M. không đóng được mà chỉ khép hờ.

Đến gần sáng, Trung bất ngờ vào hiếp dâm M. Sau khi gia đình M. phát hiện sự việc đã tố cáo hành vi của Trung với công an.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ.