Bắt kẻ lừa làm giả giấy tờ, visa qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền

(VTC News) -

Ngày 10/1, theo tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ Lữ Văn Sáng (SN 1997), trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện Lữ Văn Sáng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để đăng ký tài khoản cá nhân (ảo) trên mạng xã hội facebook và zalo. Sau đó tìm những người có nhu cầu làm các giấy tờ giả như: Thẻ visa, hộ chiếu, giấy thông hành… để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lữ Văn Sáng bị bắt giữ. (Ảnh: BNA)

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác định được 2 bị hại là anh B.V.N., trú tại tỉnh Lạng Sơn và chị T.T.N., trú tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Sáng lừa anh V.N. và chị T.N. làm các loại giấy tờ với số tiền 15 triệu đồng/người. Sau khi cả 2 bên nhất trí, Sáng yêu cầu 2 nạn nhân cọc tiền trước rồi dùng các thủ đoạn khác nhau đòi tăng tiền lên. Trong mỗi lần thực hiện giao dịch, Sáng chủ yếu dùng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nhờ người khác nhận tiền để trốn tránh, che dấu tung tích.

Tại cơ quan công an, Sáng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội…để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.