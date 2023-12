Bắt kẻ giả danh người thân ở nước ngoài của bị hại, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt giam Phan Huỳnh Quỳnh Như - kẻ giả danh người thân của nạn nhân để lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được trình báo của người dân trú đường Hà Huy Giáp (phường Vỹ Dạ, TP Huế) về việc bị kẻ không rõ danh tính sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân lừa đảo qua mạng rồi chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ kẻ thực hiện hành vi lừa đảo trên là Phan Huỳnh Quỳnh Như (SN 1997, trú 4/289 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế).

Công an đang lấy lời khai, làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của Phan Huỳnh Quỳnh Như. (Ảnh: CACC)

Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, Phan Huỳnh Quỳnh Như nghiên cứu rất kỹ lai lịch của nạn nhân và nhận định bị hại là người có điều kiện, nhiều tài sản và có nhiều mối quan hệ, có những thân ở nước ngoài.

Sau đó, người phụ nữ này tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh những người thân của bị hại rồi nhắn tin mượn tiền.

Trong các ngày từ 21/11 đến 1/12 với nhiều lý do khác nhau như “gia đình về Việt Nam không đem tiền mặt”, “mượn tiền để cho gia đình sử dụng”, “mượn tiền để chữa bệnh tại TPHCM”…. Như liên hệ và yêu cầu bị hại chuyển tiền sau đó chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2024, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi.

Do đó, đơn vị này khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho bất kỳ người nào qua mạng xã hội, mạng viễn thông khi chưa xác thực rõ thông tin. Không nhấp, truy cập vào các đường link lạ.

Người dân không cung cấp các thông tin bảo mật của tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP; không mua, bán hoặc cho mượn giấy tờ tùy thân; tài khoản, thẻ ngân hang. Không đầu tư tiền ảo, đầu tư vào các sàn đầu tư tài chính trái phép hoặc các dự án không rõ nguồn gốc. Không nên vay tiền từ các ứng dụng (app), website để tránh bị lừa đảo hoặc vay lãi nặng.

Đặc biệt, người cần chia sẻ thủ đoạn của những kẻ tội phạm cho người thân, hàng xóm để đề phòng. Kịp thời, thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.