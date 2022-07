Bắt kẻ chém chết người sau va chạm giao thông ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 23/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ Nguyễn Quang Đại (SN 1984; thường trú ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) vào tối 22/7 sau 4 ngày truy tìm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Đại, công an thu giữ con dao sử dụng để gây án, xe mô tô và các đồ vật liên quan.

Nguyễn Quang Đại bị bắt giữ.

Nguyễn Quang Đại khai nhận, tối 18/7, Đại lái mô tô chở một phụ nữ đi từ Thái Nguyên, khi đến trước của nhà số 122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng thì bị anh T.C.C. (sinh năm 1983, đang ở phường Đằng Giang, Ngô Quyền) dùng xe chặn lại.

Bực tức vì bị C. dùng thước đánh vào vùng đầu, Nguyễn Quang Đại lấy con dao mang theo chém anh C. rồi lên xe chở người phụ nữ trên về nhà trọ trên đường Đà Nẵng (phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền).

Theo cơ quan công an, nguồn cơn sự việc là vụ va chạm giao thông trước đó. Lúc 20h10 ngày 18/7, Đại và anh C. (cũng chở theo một người) va vào nhau khi đi cùng chiều trước cửa số 16 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai bên xảy ra cãi vã. Khi đi đến trước cửa số nhà 122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, cả hai xe dừng lại và xô xát xảy ra. Anh C. bị chém trọng thương và chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.