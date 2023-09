Bắt giữ kẻ dùng dao tấn công chủ nhà cướp tiền ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 1/9, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang tạm giữ thanh niên dùng dao tấn công chủ nhà trên đường Đỗ Huy Uyển, phường An Hải Bắc để cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 31/8, nhận tin báo của người dân về việc căn nhà trên đường Đỗ Huy Uyển (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) xảy ra vụ cướp tài sản, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường An Hải Bắc khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, cơ quan công an xác định vụ cướp xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà. Tại đây còn vương vãi nhiều vết máu nạn nhân khi chống trả tên cướp.

Nguyễn Vỹ Hùng tại hiện trường vụ cướp.

Khẩn trương xác minh, lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Hùng khi nghi phạm này đang trên đường bỏ trốn, thu giữ 8 triệu đồng.

Đấu tranh ban đầu, Hùng thừa nhận dùng dao, lên tầng 2 tấn công chủ nhà ở đường Đỗ Huy Uyển để cướp tài sản.

Sau khi cướp được tài sản, trên đường trốn chạy, Hùng vứt dao, xe máy, túi xách, áo khoác vứt xuống sông và một số địa điểm vắng người nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tạm giữ Hùng, truy tìm hung khí, phương tiện gây án để tiếp tục điều tra, xử lý.