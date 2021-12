Bắt giữ cha dượng hành hạ bé gái 3 tuổi đến chết

(VTC News) -

Ngày 3/11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khởi (26 tuổi, trú huyện An Minh) về hành vi giết người.

Theo điều tra, trong thời gian sống chung với vợ là N.T.H., Khởi nhiều lần hành hạ, đánh đập, tra tấn bé V. (sinh năm 2018, con riêng của H.).

6h ngày 18/11, Khởi đánh đập làm bé V. bị thương nặng. Sau khi thấy bé V. có biểu hiện bất thường, Khởi và H. đưa đến Trung tâm y tế huyện An Minh thì bé V. đã chết. Khởi và H. mang V. về chôn tại ấp Ngã Bát, xã Đông Hung B, huyện An Minh.

Sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận định cái chết của bé V. có nhiều điểm khả nghi khi trên người bé có nhiều thương tích, Trung tâm y tế huyện An Minh trình báo cơ quan công an.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định Khởi là kẻ gây ra cái chết của bé V. nên truy bắt. Hai ngày sau, công an bắt giữ Trần Văn Khởi khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá.