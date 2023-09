Bắt giữ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại Cao Bằng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can và bắt giữ Nông Văn Thuận (SN 1985, trú tại xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa), cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Trùng Khánh, để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Theo cơ quan công an, Nông Văn Thuận bị bắt vì liên quan đến sai phạm làm giả mạo chữ ký, hồ sơ đất đai xảy ra tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Trùng Khánh.

Nông Văn Thuận nghe quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/11/2021, sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ đính chính tên thửa đất số 48 do bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Trùng Khánh chuyển tới, Nông Văn Thuận tự ý giả chữ ký của chủ thửa đất là bà L. T. I. (SN 1969, trú tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) để hoàn tất thủ tục đính chính tên chủ sở hữu thửa đất này trái quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 28/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định bắt bị can để tạm giam Tạ Việt Hùng (cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Trùng Khánh) về hành vi giả mạo chứ ký, con dấu nhằm hoàn tất thủ tục mua bán thửa đất số 48 thuộc thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng kêu gọi các cá nhân, tổ chức có tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Nông Văn Thuận và Tạ Việt Hùng báo tin về Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.