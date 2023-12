Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam Huỳnh Thế Năng

(VTC News) -

Liên quan vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II), ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giam Huỳnh Thế Năng (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2).

Quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Bị can Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam. (Ảnh Công an cung cấp)

Như VTC News đưa tin, hôm 27/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).

Theo Công an TP.HCM, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh đã vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Liên quan tới các sai phạm tại khu đất, trước đó, Thanh tra Chính phủ có kết luận gửi Thủ tướng để báo cáo kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh cùng việc khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án.

Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt mánh khóe của Vinafood 2 và Công ty Việt Hân trong thương vụ thâu tóm đất công tại dự án nói trên.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, năm 2010, sau khi được TP.HCM giao dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh với diện tích 6.274,5m2 theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood 2 lập tức liên kết, góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại.

Trong thời gian hợp tác, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1647/VPCP-KTN ngày 15/9/2015 (giai đoạn từ sau ngày 15/9/2105 đến ngày 29/1/2016).

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lợi dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số BB971073 kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo hơn 7.000 tỷ đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho 7 công ty khác hơn 6.000 tỷ đồng bằng cách lập dự án khống.