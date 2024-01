Bắt giam nam thanh niên tấn công công an ở Đồng Tháp

(VTC News) -

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Hồ Tiến Sỉ (SN 1997, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hồ Tiến Sỉ tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Thông tin ban đầu, tối 19/12/2023, sau khi nhậu say, Hồ Tiến Sỉ xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người dân ở xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Vụ việc được người dân trình báo công an xã.

Nhận tin báo, Công an xã Long Khánh B phân công lực lượng phối hợp với xã đội đến giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, Thiếu tá Võ Văn Tấn trực tiếp gặp Hồ Tiến Sỉ để giải thích và mời về trụ làm việc. Lúc này, Hồ Tiến Sỉ không chấp hành, mà cầm dao, cây rượt tấn công Thiếu tá Võ Văn Tấn.

Khi công an xã tăng cường lực lượng hỗ trợ thì Sỉ tiếp tục cầm dao, cây rượt đuổi, chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Sau đó lực lượng công an đã phối hợp để mời Sỉ về trụ sở công an xã làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Sĩ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên là do say rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, hồi tháng 11/2023, Công an quận 5 (TP.HCM) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thanh Cường (41 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cụ thể, tối 8/11/2023, ông Nguyễn Thanh Cường lái xe máy chở theo một người chạy trên đường An Dương Vương (phường 8, quận 5).

Khi Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện cả hai có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, không những không hợp tác, ông Cường còn có hành vi lớn tiếng, rượt đánh một cán bộ đang làm nhiệm vụ; dùng chân đạp ngã mô tô của cán bộ thi hành công vụ.

Dù được nhiều người ở gần đó can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn không giữ được thái độ bình tĩnh, kiểm soát hành vi của bản thân.

Sau khi Công an phường 8 cử lực lượng tới hỗ trợ, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Cường và kết quả người này vi phạm ở mức 0,711mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Cường về các lỗi vi phạm: điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe.