Bắt giam 3 nghi can phá rừng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 14/1, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ phá rừng tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản..

3 nghi can là: Trần Văn Bình (SN 1981), Nguyễn Thanh Hương (SN 1977) và Hoàng Quốc Ân (SN 1976), cùng trú xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Nhóm nghi can khai thác gỗ.

Trước đó, ngày 8/1, Hương, Bình và Ân bàn bạc nhau cùng mang máy cưa vào lô e2 khoảnh 3, tiểu khu 241b, xã Phi Tô, thuộc đối tượng rừng sản xuất, khai thác trái pháp luật nhiều cây gỗ rừng các loại.

Qua nguồn tin báo, Công an huyện Lâm Hà khẩn trương tiếp cận hiện trường, khám nghiệm hiện trường và truy tìm các nghi can. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhóm lâm tặc đã xẻ 'thịt' hàng loạt cây gỗ hàng chục năm. Tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 15,8m3.

Nhóm lâm tặc thực nghiệm lại hiện trường.

Lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng chức năng đã xác định được các thủ phạm của vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm lâm tặc trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi khai thác gỗ trái phép.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm nghi can trên theo quy định pháp luật.