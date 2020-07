Bắt được nghi can phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang

Ngày 14/7, Công an tỉnh An Giang bắt được Bùi Tấn Quang (48 tuổi, thường trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) khi y đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Quang là nghi can trong vụ phóng hỏa đốt nhà người tình xảy ra tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bùi Tấn Quang. (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/7, nhà của bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi), tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bất ngờ bốc cháy khiến 3 người bị bỏng nặng.

Các nạn nhân gồm bà Diễm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi, con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà). 3 nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do bà Diễm và Quang có mâu thuẫn nên Quang mua xăng mang đến châm lửa đốt nhà bà Diễm.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Sau khi gây án, Quang nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được Quang vào sáng sớm hôm sau.

Chiều 13/7, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Đại tá Nơi cũng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang để thăm hỏi, động viện 3 nạn nhân và trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

