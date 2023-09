Bắt đối tượng dùng vật nghi là súng tấn công một cán bộ xã ở Bạc Liêu

Theo điều tra, chiều 10/9, Luân (SN 1994, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) đang ngồi nhậu tại nhà ông C., thuộc ấp Ba Mến, xã An Trạch A, huyện Đông Hải thì xảy ra cự cãi và xô xát với ông V.V.Đ. (ngụ cùng địa phương). Luân cầm ghế đánh ông Đ. thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, ông Đ. bỏ về nhà, trên đường, ông Đ. ghé vào nhà em ruột là ông V.T.N. (cán bộ xã An Trạch A) kể lại sự việc xô xát với Luân.

Đối tượng Nguyễn Trần Triết Luân bị bắt giữ. (Ảnh: Hải Linh)

Nghe vậy, ông V.T.N. đến nhà ông C. để hỏi chuyện, sau đó tiếp tục xảy ra xô xát với Luân. Nhiều người có mặt đã can ngăn nên Luân bỏ đi và hăm dọa sẽ quay lại.

Khoảng 45 phút sau, Luân quay lại chỗ nhậu và kêu ông N. ra ngoài đánh nhau. Lúc này, sau lưng Luân có giấu một vật thể màu đen, hình dạng giống súng. Khi ông N. vừa ra thì Luân dùng vật thể trên gây thương tích vùng đầu ông N. Người dân can ngăn nên Luân bỏ về.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hải nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu giữ 3 viên đạn và tiến hành điều tra, truy bắt Luân. Vụ việc đang được Công an huyện Đông Hải tiếp tục điều tra, làm rõ.