(VTC News) -

Thời tiết mùa hè nóng bức, việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ giúp mọi người cảm thấy thoải mái, thư giãn, khỏe khoắn hơn và đặc biệt là dễ ngủ hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn về hóa đơn tiền điện khi sử dụng điều hòa.

Bật điều hòa 28 độ có phải là tiết kiệm?

Đáp án cho câu hỏi bật điều hòa 28 độ có phải là tiết kiệm hay không còn tùy vào sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong phòng và nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Thông thường, điều hòa làm mát hiệu quả nhất khi nhiệt độ giàn nóng dưới 48 độ C và nhiệt độ phòng từ 19 độ C trở nên. Theo các chuyên gia, để tiết kiệm điện, bạn nên để nhiệt độ điều hòa ở mức chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài từ 6 tới 10 độ C.

Bật điều hòa 28 độ có phải là tiết kiệm điện?

Ví dụ, khi nhiệt độ bên ngoài là 40 độ C, việc bật điều hòa ở mức 30 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đủ độ mát. Nếu bạn đặt mức nhiệt dưới 25 độ C thì máy sẽ phải hoạt động hết công suất và chắc chắn sẽ rất tốn điện.

Tuy nhiên, nếu như nhiệt độ bên ngoài phòng chỉ khoảng 30 – 35 độ C, bạn nên đặt nhiệt độ điều hòa khoảng 26 – 28 độ C để tiết kiệm điện. Nếu để điều hòa ở 30 độ C, cục nóng điều hòa đóng ngắt liên tục, mỗi khi khởi động, cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn.

Do đó để biết bật điều hòa 28 độ C có phải là tiết kiệm hay không, bạn cần xem xét nhiệt độ ngoài trời để tính toán, điều chỉnh về mức nhiệt hợp lý nhất. Các chuyên gia khuyến nghị không nên để dưới 20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài phòng sẽ gây hại cho sức khỏe. Thích hợp nhất với sức khỏe là mức nhiệt 25 - 28 độ C.

Có nên bật quạt khi sử dụng điều hòa?

Bật quạt trong phòng điều hòa là cách được nhiều người ưa chuộng trong thời tiết nóng bức nhờ những lợi ích sau:

Giúp lưu thông không khí

Máy điều hòa hút không khí trong phòng và đưa chúng vào hệ thống lọc lạnh để làm mát, khử bụi bẩn. Tuy nhiên, phải có thời gian để luồng không khí lạnh này lan tỏa đều khắp căn phòng. Bạn cần bật điều hòa ở nhiệt độ thấp, khoảng 23 - 24 độ C và chờ khá lâu để cả căn phòng được làm lạnh nhờ sự lưu thông không khí. Điều này đồng nghĩa với việc điện năng bị tiêu thụ nhiều hơn và điều hòa phải hoạt động tích cực hơn.

Một số hệ lụy khác là khô da, mất cân bằng nhiệt độ cơ thể, có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt hay bị viêm họng, sốc nhiệt nếu bạn thường xuyên phải di chuyển ra khỏi phòng.

Tuy nhiên khi sử dụng thêm quạt (quạt trần hay cả quạt phun sương), luồng gió từ quạt sẽ giúp quá trình lưu thông không khí được đẩy nhanh và đồng đều, cải thiện những vấn đề trên.

Tiết kiệm điện

Khi sử dụng điều hòa kết hợp với quạt, bạn chỉ cần để nhiệt độ 27 - 28 độ C cũng đủ để làm mát và đem lại cảm giác dễ chịu. Còn nếu như không sử dụng quạt thì mức nhiệt nói trên sẽ không đủ làm mát và khiến bạn thấy thoải mái. Bạn sẽ phải hạ nhiệt độ xuống sâu hơn và do đó sẽ tốn điện hơn nhiều lần so với khi dùng quạt.

Có nên bật thêm quạt khi sử dụng điều hòa là thắc mắc của nhiều người.

Có lợi cho sức khoẻ

Nếu để điều hoà ở nhiệt độ quá thấp, độ ẩm sẽ giảm, khiến người sử dụng dễ bị khô da, ngạt mũi, viêm họng... Khi dùng thêm quạt, bạn để điều hoà ở mức vừa phải nên hạn chế được nguy cơ ốm bệnh.

Tuy nhiên, bạn phải nhớ làm sạch quạt thường xuyên. Bạn có thể không nhận thấy bụi bẩn tích tụ khi quạt đang di chuyển nhưng khi tắt nó đi, bạn sẽ giật mình vì chúng bám trên khắp cánh quạt.

Tăng độ bền cho điều hòa

Khi sử dụng quạt, người dùng không cần điều chỉnh điều hòa ở mức quá thấp vì đã có quạt hỗ trợ việc luân chuyển luồng gió mát xung quanh phòng.

Điều này giúp các bộ phận bên trong máy điều hòa giảm bớt gánh nặng và thời gian làm mát. Nhờ đó, thiết bị sẽ được kéo dài thêm tuổi thọ do chỉ hoạt động ở mức vừa, không quá sức.

Với việc giải đáp các câu hỏi bật điều hòa 28 độ có phải là tiết kiệm điện, có nên bật thêm quạt khi sử dụng điều hòa, chắc hẳn từ bây giờ bạn sẽ biết cách sử dụng thiết bị này hợp lý hơn.

Nhật Thùy (Tổng hợp)