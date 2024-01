Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

(VTC News) -

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, đây là động thái mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Moskva (Nga).

Ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010.

Trước đó, tại Bộ Công Thương, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.