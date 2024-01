Bắt con rể và mẹ vợ mua bán vảy tê tê trị giá hơn 14 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/1, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Mạnh (SN 1988) và Trần Thị Ngọc (SN 1968, mẹ vợ của Mạnh) về tội Buôn bán hàng cấm và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Công an đọc lệnh khởi tố Trần Thị Ngọc và Hồ Văn Mạnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tang vật thu giữ tại nhà bị can Trần Thị Ngọc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng liên ngành kiểm tra nhà bà Trần Thị Ngọc ở xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện chủ nhà cùng Mạnh đang cất giấu 110 bao tải tổng khối lượng 2.846 kg, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Thời điểm kiểm tra, hai người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Mạnh khai nhận, mua vảy tê tê từ nước ngoài về cất giấu tại nhà bà Trần Thị Ngọc, sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời.

Bà Trần Thị Ngọc biết rõ đây là vảy tê tê của Mạnh mua để bán lại cho người khác nhưng vẫn giúp nhận hàng, phân loại vảy, đóng bao bì.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tê tê là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mua bán theo Công ước Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Các bộ phận cơ thể của tê tê có giá trị cao trên thị trường chợ đen. Vảy của chúng được sử dụng như dược liệu quý trong đông y, trong khi thịt được coi là món ăn sang trọng ở nhiều nước châu Á.