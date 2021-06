Bất chấp lệnh cấm, 20 thanh niên tụ tập hát karaoke ở Lào Cai

(VTC News) -

Ngày 21/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng vừa phát hiện nhóm người bất chấp lệnh cấm về phòng chống dịch COVID-19, tụ tập hát karaoke.

Theo cơ quan công an, vào 0h ngày 21/6, tổ kiểm tra liên ngành của UBND huyện Bảo Thắng do Công an huyện Bảo Thắng chủ trì, kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Z76 (ở thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) phát hiện trong phòng hát Vip 3 có 20 người (13 nam, 7 nữ) đang tụ tập uống bia và hát karaoke bất chấp lệnh cấm về phòng dịch COVID-19 của UBND tỉnh Lào Cai.

Nhóm 20 thanh niên tụ tập uống bia và hát karaoke tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Z76. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau đó, đoàn kiểm tra lập biên bản đối với bà Trịnh Thị Hiền (SN 1976, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Z76) và nhóm 20 người trên về hành vi vi phạm quy định công tác phòng chống dịch.

Cơ quan y tế huyện Bảo thắng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định, đồng thời thực hiện test nhanh về ma túy, phát hiện một trường hợp là Đào Duy Khánh (SN 2003, trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) dương tính với ma túy.

Trước đó, Công an huyện Bảo Thắng cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định công tác phòng chống dịch.

Công an huyện Bảo Thắng đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.