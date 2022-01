Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh Thọ (31 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch TNA Service cùng Phạm Kim Phúc (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phúc Travel Newlife về hành vi “Giúp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt giam Nguyễn Văn Minh Thọ.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra, với vai trò là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH dịch vụ du lịch TNA Service, Nguyễn Văn Minh Thọ ký bảo lãnh để xin cấp thị thực cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với danh nghĩa chuyên gia làm việc cho doanh nghiệp này.

Thực tế, 7 công dân Hàn Quốc này không phải là chuyên gia, cũng không làm việc tại doanh nghiệp của Thọ.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận được Tô My Hồng Oanh nhờ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép và hứa hẹn trả tiền bảo lãnh nhập cảnh 200 USD/khách. Tuy nhiên, Oanh đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “Giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép” và chưa thanh toán cho Thọ số tiền này.

Tương tự, thông qua một số người môi giới, Phạm Kim Phúc cũng thực hiện bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia, thu lợi bất chính 30,8 triệu đồng.

Thọ và Phúc là 2 người nằm trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép do Lee Kwan Young (Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung), Seo Young Jin (Giám đốc Công ty TNHH Han in Hue) và Song Hong Sub (chủ Công ty môi giới Khan Vina) cầm đầu bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng triệt phá trước đó.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giam Phạm Kim Phúc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Lee Kwan Young và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 300 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Liên quan vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố 15 người, trong đó có 13 bị can bị bắt tạm giam, gồm 3 người Hàn Quốc.