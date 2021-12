Khởi tố 2 bị can tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 24/12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” trong vụ án “Nguyễn Văn Khánh cùng đồng bọn tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại TP Đà Nẵng”.

Theo cơ quan điều tra, lúc 15h15 ngày 9/12, qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường dẫn Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng phát hiện ô tô BKS 15A - 134.64 do Nguyễn Văn Khánh (34 tuổi, trú khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phủ Thọ) chạy cùng Nguyễn Mạnh Hà (43 tuổi, trú thôn Đồng Ve, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phủ Thọ) chở 6 khách Trung Quốc.

Qua kiểm tra, 6 khách Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt Nam.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 2 bị can tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Kết quả điều tra xác định 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua tuyến đường biên tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh vào ngày 8/12/2021. Mục đích nhập cảnh của số khách này là tìm việc làm tại Việt Nam hoặc tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi nhập cảnh trái phép, 6 người Trung Quốc được chở từ Quảng Ninh đến Hà Nội. Tại Hà Nội, 6 người Trung Quốc được đưa sang xe ô tô BKS 15A-134.64 của Khánh và Hà.

Dù biết rõ 6 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng Khánh và Hà đồng ý chở vào TP.HCM để nhận tiền. Nhận khách xong, Khánh và Hà thay nhau chạy xe từ Hà Nội đến TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Ngày 24/12, sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Minh Hà về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trải phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.