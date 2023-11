(VTC News) -

Giải thưởng quốc tế LACP dành cho Báo cáo tốt nhất thế giới

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt tự hào với nhiều giải thưởng quan trọng, đặc biệt là Giải Bạch Kim danh giá nhóm ngành Tài chính - Bảo hiểm (Best reports within its industry: Platinum Award) cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững.

Đồng thời, Bảo Việt cũng đạt vị trí Top 5 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất của Việt Nam (Country-Based Honors: Top 5 Vietnamese Reports), Giải Bạc cho Báo cáo tiến bộ vượt trội thế giới 2022 (Worldwide Most Improved Reports: Silver), Giải Vàng cho Báo cáo cải tiến vượt trội Châu Á 2022 (Asia-Pacific Most Improved Reports: Gold) và Giải Báo cáo ứng dụng công nghệ xuất sắc 2022 (Technical Achievement Award).

Chất lượng báo cáo của Bảo Việt nhận được đánh giá cao từ hội đồng thẩm định khi đạt điểm tuyệt đối 6/7 hạng mục quan trọng với tổng điểm 98/100. Với thành tích này, Báo cáo thường niên của Bảo Việt đứng ở vị trí số 1, dẫn đầu trong danh sách Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á và thứ 21/100 Báo cáo thường niên tốt nhất thế giới.

Bảo Việt đạt giải thưởng quốc tế LACP dành cho Báo cáo tốt nhất thế giới.

Hướng tới 60 năm thành lập (15/01/1965-15/01/2025), Bảo Việt sử dụng thông điệp “Hiệu quả để thành công” trong Báo cáo thường niên với mong muốn thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong năm 2022 khi tối ưu hóa các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh để hướng tới kết quả tốt nhất, sẵn sàng đối mặt với những thách thức từ môi trường kinh doanh, xã hội.

Thông qua các mục tiêu chiến lược, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong hệ thống, bài bản trong hoạt động đầu tư, Bảo Việt từng bước hoàn thành kế hoạch hàng năm, phát triển bền vững, hướng tới thành công.

Với việc lựa chọn thông điệp “Sống hạnh phúc cùng Bảo Việt” tại Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt hướng tới giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đó là lấy Con người làm yếu tố trung tâm của sự phát triển, quyết định mọi sự thành - bại. Bảo Việt mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, cùng khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng kiến tạo cuộc sống bình an, thịnh vượng, chắp cánh cho yêu thương và hạnh phúc thêm đong đầy.

Điểm nhấn của năm nay đến từ Báo cáo phát triển bền vững với ý tưởng hiện đại trẻ trung, giao diện thuận tiện, tương tác dễ dàng với Smart PDF xứng đáng với danh hiệu Báo cáo ứng dụng công nghệ xuất sắc (Technical Achievement Award).

Cùng với đó, Bảo Việt đạt được tiến bộ vượt bậc khi là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên được chứng nhận theo bộ chỉ số bền vững Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam được ghi nhận trong bộ chỉ số này.

Khi doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện cùng các thông tin minh bạch thì lợi ích của nhà đầu tư cũng được gia tăng và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường Việt Nam.

Chính vì vậy, Bảo Việt tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc lập báo cáo như áp dụng tiêu chuẩn GRI Standards, Dow John Sustainability Indices (DJSI), TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)... đều là những bộ tiêu chuẩn mang tới phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay.

Dự kiến chi trả hơn 708 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu biến động khó lường, môi trường kinh doanh ở Việt Nam diễn biến phức tạp, với nhiều rủi ro tiềm ẩn, Bảo Việt đã chủ động thực hiện công tác dự báo, phân tích sự thay đổi của môi trường kinh doanh và nhận diện các cơ hội, thách thức đối với Bảo Việt trong ngắn, trung và dài hạn, do đó Bảo Việt vẫn đạt được tăng trưởng khả quan.

Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm.

Trong vai trò là một doanh nghiệp đầu ngành, Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá, tương đương hơn 708 tỷ đồng, dự tính sẽ chi trả vào cuối năm 2023.

Dự kiến, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Từ khi cổ phần hóa đến năm 2023, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào NSNN lên đến hơn 27.000 tỷ đồng.