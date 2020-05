Thủ tướng: Chuẩn bị tái khởi động thị trường du lịch quốc tế

Trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng bộ chỉ tiêu du lịch an toàn; tổ chức triển khai chương trình du lịch an toàn, tăng cường truyền thông, quảng bá về các địa điểm du lịch an toàn, kích cầu du lịch nội địa, nhất là trong dịp hè.

Cơ quan này còn được yêu cầu chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp để tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 3,7 triệu lượt, giảm 38% so với cùng kỳ 2019.

Phố cổ Hội An thưa thớt khách du lịch dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Trong đó, khách châu Á đạt 2,7 triệu lượt khách, giảm 40% so với cùng kỳ. Các thị trường khách quan trọng nhất với du lịch Việt Nam điều giảm mạnh. Khách Trung Quốc (hơn 893.000 lượt) giảm 48%, khách Hàn Quốc (hơn 820.000 lượt) giảm 43%, Nhật Bản (hơn 200.000 lượt) giảm 34%.

Nguyên nhân chính của việc khách quốc tế sụt giảm mạnh do chính sách dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 0h ngày 18/3 để phòng, chống dịch COVID-19. Hiện khách quốc tế vẫn chưa được nhập cảnh vào nước ta. Các đường bay quốc tế cũng chưa được cấp phép khai thác trở lại.

Để khôi phục thị trường du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong tuần này đã ban hành kế hoạch phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Thời gian thực hiện chương trình này là từ ngày tháng 6 đến tháng 12.

Các nhiệm vụ chính trong chương trình gồm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn; các địa phương mở cửa lại du lịch, bảo đảm an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch.

Bên cạnh đó, ngành du lịch xây dựng, triển khai các gói kích cầu, giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý kèm theo ưu đãi, cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình trọn gói hoặc từng phần.