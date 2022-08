Bão số 2 áp sát bờ biển Quảng Ninh, giật cấp 10

(VTC News) -

Tin bão khẩn cấp mới cập nhật từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay, hồi 16h ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 trên khu vực phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Nam, cách Nam Định 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Bán kính gió khoảng 110km, cách bờ biển Quảng Ninh chỉ 90km, sức gió vùng rìa bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi và cường độ bão số 2, cập nhật lúc 16h ngày 10/8.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, hướng thẳng vào khu vực Quảng Ninh, Nam Định. Mỗi giờ, tâm bão di chuyển 15-20km. Đến 4h ngày 11/8, vị trí tâm bão sẽ di chuyển tới vùng biển Quảng Ninh - Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dự báo mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động hoạt động khác trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển ở khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ). Gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền, cảnh báo đêm 10/8 và sáng 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9. Ven biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cũng cảnh báo có mưa lớn từ chiều nay (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, cơn bão số 2 (MULAN) sẽ đi vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc bộ trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (10/8) đến sáng mai (11/8), khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió cấp 6-7, giật cấp 9; các đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô có gió cấp 7-8, giật cấp 10. Thực hiện Công điện số 24/CĐ-QG ngày 09/8/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, đề nghị người dân chú ý: 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo qua tivi, radio, đài thông tin duyên hải và các phương tiện thông tin đại chúng. 2. Đưa tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. 3. Không ở trên tàu, thuyền tại nơi neo đậu; không ở lại lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản. 4.Gia cố, chằng chống nhà cửa; bảo vệ lồng, bè, tài sản, gia súc; cắt tỉa cành cây. 5. Xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khi cần thiết; lưu các số điện thoại khẩn cấp khi cần cứu hộ cứu nạn. 6. Đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi. 7. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền và cơ quan chức năng.