Bão lũ hoành hành, các CLB miền Trung chịu thiệt thế nào?

CLB Quảng Nam đã thua toàn diện 1-4 trên sân SLNA, trong trận đấy thầy trò HLV Đào Quang Hùng không thể hiện được nỗ lực thoát khỏi vị trí xuống hạng. Phong độ của CLB Quảng Nam trong thời gian qua cũng rất kém, với chỉ 2 chiến thắng từ đầu giải sau 14 trận.

Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, Quảng Nam chưa chắc phải hứng chịu trận thua tan nát. Mưa lũ ở miền Trung khiến mặt cỏ sân Tam Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo cựu HLV Đào Quang Hùng của Quảng Nam, đội không thể tập luyện trên sân cỏ tự nhiên từ thứ Ba đến thứ Năm tuần trước.

Quảng Nam đang ở gần ngưỡng cửa xuống hạng.

"Nghệ An tổ chức vòng loại U15 và VCK U13 Quốc gia nên chúng tôi chỉ tập sân cỏ nhân tạo 7 người vào thứ Sáu. Trước đó, vì Quảng Nam lũ lụt, mưa gió nên chúng tôi không có sân tập từ thứ Ba cho đến thứ Năm. Mãi đến thứ Bảy, chúng tôi mới có một tiếng tập luyện trên sân Vinh trước khi bước vào trận đấu này", ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Húp của Quảng Nam xác nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định cầu thủ phải "tập chay", hoặc tập trong sân trong nhà để khắc phục khó khăn từ thời tiết. Rất khó đảm bảo tiến độ và hiệu quả chuyên môn khi không được tập sân cỏ tự nhiên.

Sau trận gặp SLNA, Quảng Nam cũng không thể về đại bản doanh, mà phải tiếp tục ở Vinh chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa do thời tiết ở Quảng Nam không lý tưởng để tập luyện. Nếu mưa lớn kéo dài, Quảng Nam chưa biết khi nào mới được tập trên mặt sân đủ tốt.

Khó khăn tương tự Quảng Nam là CLB Huế. Đội bóng hạng Nhất này bị hoãn trận gặp Long An do mặt sân Tự Do ngập nước, không thể tổ chức trận đấu. Mới đây, cầu thủ và HLV của CLB Huế phải lội nước để ra xe chuẩn bị cho trận gặp Cần Thơ vào ngày 13/10 tới đây.

Cầu thủ Huế lội nước di chuyển để lên xe đi thi đấu.

Cũng giống Quảng Nam, mưa to tại Huế trong nhiều ngày ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả đội. Huế còn có nguy cơ phải đá dồn dập nếu VPF tổ chức trận đá lại giữa đội bóng miền Trung và Long An ngay trong tuần này (17/10). Nếu miền Trung còn bão lũ, chưa biết trận đấu tổ chức lúc nào.

SHB Đà Nẵng cũng phải đá với CLB Hải Phòng trên mặt sân lầy lội, kém chất lượng, vạch sân được kẻ tạm bợ . Nhiều sân bóng tại Việt Nam không được trang bị hệ thống thoát nước, nên mặt sân dễ trở thành "mặt ruộng" nếu mưa lớn kéo dài.

Trên mặt cỏ kém chất lượng, cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương cao, đồng thời trận đấu kém hấp dẫn hơn do bóng không thể lăn được bình thường.

Mặt cỏ rất xấu ở sân Hòa Xuân.

Nhưng SHB Đà Nẵng vẫn thuận lợi hơn nhiều so với Huế hay Quảng Nam, bởi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có tới 99% khả năng trụ hạng thành công. Quảng Nam sẽ phải chống xuống hạng trong bối cảnh CLB này không có sân bãi tập luyện, còn Huế chưa biết khi nào được đá sân nhà trở lại khi miền Trung sắp đón "bão chồng bão".

Nguy cơ này từng được Chủ tịch Nguyễn Húp của CLB Quảng Nam nhận định với VTC News hồi đầu năm. Ông Húp khẳng định tháng 9, 10 là mùa mưa lớn, bão lũ ở các tỉnh miền Trung. Thông thường, V-League sẽ kết thúc trong khoảng giữa và cuối tháng 10, nên Quảng Nam, SHB Đà Nẵng không ảnh hưởng nhiều.

Dù vậy, dịch COVID-19 khiến giải đấu bị kéo dài ra, đến giữa tháng 11 mới kết thúc. Cao trào V-League diễn ra đúng thời điểm các đội miền Trung chịu thiệt hại chuyên môn do thiên tai, nên càng khó cho Quảng Nam, Huế trong phần còn lại của mùa giải.