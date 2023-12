Bảo hiểm nhân thọ - 'Mua an tâm' cuộc sống hiện đại

(VTC News) -

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore - trung tâm tài chính hàng đầu châu Á có tới 80% dân số có bảo hiểm nhân thọ, hay như Malaysia, tỷ lệ này cũng lên tới 50%, và Philippine cũng có tới 38% dân số mua bảo hiểm nhân thọ. Còn tại nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ thì tỷ lệ này lên tới 90%.

Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp bảo vệ hiệu quả giúp chúng ta an tâm về tài chính khi phải đối phó với những rủi ro trong tương lai.

So với các phương thức quản lý tài chính khác, bảo hiểm nhân thọ nổi trội hơn khi bảo vệ người tham gia trước những rủi ro không thể lường trước trong cuộc sống như bệnh tật, thương tật.

Đặc biệt, khi chẳng may rủi ro nghiêm trọng như thương tật toàn bộ hay tử vong xảy đến với người trụ cột, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính có giá trị lớn cho những người thân trong gia đình, có thể cân bằng cuộc sống, con cái có thể tiếp tục những kế hoạch, ước mơ cho tương lai. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều các trường hợp bồi thường bảo hiểm nhân thọ trên thị trường.

Tại các nước phát triển, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một trong những giải pháp tài chính phổ biến của nhiều cá nhân và gia đình, thì tại Việt Nam mới chỉ có 11% dân số tham gia. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Shinhan Life là doanh nghiệp tiên phong tập trung vào sản phẩm bảo hiểm mang tính bảo vệ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế từ khách hàng.

Nhằm mang bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân trên cả nước, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã “đơn giản hóa” quy trình tham gia, bồi thường và ngày càng thiết kế ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực của người dân.

Trong đó, Shinhan Life là doanh nghiệp tiên phong tập trung vào sản phẩm bảo hiểm mang tính bảo vệ, tiếp cận khách hàng với những sản phẩm có mức phí hợp lý hơn và đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế từ khách hàng.

Nói đến Shinhan Life, phải kể đến dòng sản phẩm tử kỳ với nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Chẳng hạn như Shinhan - Sống Khỏe là bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt được nhiều khách hàng của Shinhan Life quan tâm và chọn lựa.

Với sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng có thể tối ưu sự bảo vệ bằng việc chọn lựa các sản phẩm bổ sung S-Plus, bao gồm: S - Plus - Tử vong hoặc thương tật do Tai nạn, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo, S - Plus - Hỗ trợ viện phí và S - Plus - Bệnh nhiệt đới.

Shinhan Life có dòng sản phẩm tử kỳ với nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

Đơn cử một ví dụ về bảo hiểm bệnh nhiệt đới, thời gian vừa qua, dịch sốt xuất huyết hoành hành đã gây ra những tác động tiêu cực về sức khỏe và tài chính cho nhiều người, trong đó chỉ riêng Hà Nội chiếm gần một nửa số ca mắc của cả nước.

Các chi phí xét nghiệm, tiền viện phí, tiền thuốc men... thực sự là áp lực cho người bệnh, đặc biệt cho những ai đang gặp khó khăn về kinh tế. Nhiều khách hàng tham gia “Shinhan - Sống Khỏe” và bộ sản phẩm bổ sung đã được chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ sung S-Plus - Bệnh nhiệt đới với số tiền 10.000.000 đồng/trường hợp, qua đó phần nào hỗ trợ khách hàng trang trải viện phí, giúp giảm áp lực tài chính đáng kể.

Trong khi đó, chi phí tham gia sản phẩm này chỉ 73.000 đồng/năm.

Còn Shinhan - Vui Sống là Bảo hiểm Tử kỳ cá nhân, cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống. Bên cạnh đó, Shinhan Life còn mang đến nhóm bảo hiểm từ kỳ tín dụng, gồm có: Shinhan - Credit Care và Shinhan - Credit Care Plus, bảo đảm thanh toán khoản dư nợ gốc còn lại và lãi trong trường hợp biến cố không may xảy ra.

Đối với nhóm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn, Shinhan Life có hai sản phẩm nổi bật bao gồm: Shinhan - Tâm An và Shinhan - An Bình, là giải pháp dự phòng tối ưu trước những gánh nặng về mặt tài chính do Ung Thư gây ra; trong đó Shinhan - An Bình là sản phẩm bảo hiểm Ung thư máu cho trẻ em có độ tuổi từ 30 ngày tuổi - 12 tuổi, và được Shinhan Life triển khai trao tặng miễn phí cho trẻ em trên khắp cả nước từ đầu năm 2022 đến nay.

Ngoài ra, Shinhan Life còn cung cấp 2 nhóm sản phẩm bảo hiểm tích lũy và giáo dục. Trong đó, nhóm sản phẩm tích lũy có Shinhan - Tương Lai, là giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, không chỉ bảo vệ cho cả bố/mẹ và con trước những rủi ro không may của cuộc sống, mà còn là quỹ dự phòng tài chính cho gia đình trong tương lai.

Về sản phẩm bảo hiểm giáo dục có Shinhan - Thành Tài, mang đến sự bảo vệ tối ưu cho cả bố/mẹ và con, vừa là giải pháp tích lũy tài chính chắp cánh cho con tự tin theo đuổi các mục tiêu và ước mơ của mình.

Shinhan Life không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh việc cung cấp đa dạng dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với các quyền lợi thiết thực, Shinhan Life còn không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ để khách hàng có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm, thanh toán thuận tiện cũng như được chi trả quyền lợi nhanh chóng.

Với những ưu điểm nổi trội không thể phủ nhận của bảo hiểm nhân thọ, cùng nỗ lực cải thiện chất lượng từ các doanh nghiệp bảo hiểm và hiểu biết của người dân về BNHT ngày càng tăng, chuyên gia tin tưởng vào sự phát triển bền vững của thị trường trong tương lai, đưa bảo hiểm nhân thọ trở thành sự lựa chọn phổ biến của người dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.