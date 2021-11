'Bão' giảm giá lớn nhất năm Black Friday 2021 là ngày nào?

Black Friday (hay còn gọi "Thứ 6 đen tối") là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm, có nguồn gốc từ Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới. Black Friday diễn ra mỗi năm duy nhất một lần vào thứ 6 sau Lễ Tạ ơn. Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào thứ Năm của tuần thứ 4 tháng 11 (ngày 25/11) nên Black Friday 2021 rơi vào thứ Sáu, ngày 26/11/2021.

Tuy nhiên, theo Washington Times, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự gián đoạn nguồn cung, Black Friday năm nay bắt đầu sớm hơn và sẽ kéo dài hơn.

Black Friday năm nay ở Mỹ sẽ kéo dài hơn do tác nghẽn nguồn cung. (Ảnh: Which)

Một số nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target, Best Buy, Costco và Kohl's đã bắt đầu ngày Black Friday sớm hơn bình thường. Họ cũng khuyến khích người tiêu dùng không săn hàng giảm giá sau Lễ Tạ ơn. Amazon và Currys hiện cũng bắt đầu tung các chương trình giảm giá từ trong tháng 11. Nhà bán lẻ Best Buy đa đưa ra một số ưu đãi Black Firday từ giữa tháng 10. Hiện tại, Best Buy đang khởi động hàng nghìn khuyến mãi hấp dẫn nhất từ ​​sớm hơn một tuần.

Trong khi đó, do tắc nghẽn tại các cảng, nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu. Vì vậy, hàng hóa trong các kho hàng ở Mỹ gần như không còn.

Những hạn chế do đại dịch cũng buộc các doanh nghiệp phải mở rộng thương mại trực tuyến và giao hàng để bù đắp cho doanh thu tại các cửa hàng cũng như giảm diện tích nhà kho. Nhiều người đã giảm mua từ các nhà cung cấp nước ngoài vì không đủ nhu cầu.

Bên cạnh đó, một số cửa hàng khác, chẳng hạn như M&S và Next, cho biết sẽ không tham gia sự kiện Black Friday năm nay. Họ lo ngại ngày Thứ 6 đen tối năm nay không thực sự mang lại giá trị.

Theo công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Premise, người tiêu dùng Mỹ bắt đầu mua sắm quà tặng sớm cho ngày lễ vì lo sợ thiếu hàng vào cuối năm.

Giám đốc điều hành Premise, Dakid Bischof cho biết, nếu năm ngoái, giữa đại dịch, các nhà bán lẻ thu xếp được đợt bán hàng kéo dài nhờ số lượng bán hàng trực tuyến tăng lên, thì lần này tại các kho hàng ở Mỹ, hầu hết mọi thứ đã kết thúc và kể cả trong trường hợp giao hàng, hàng hóa sẽ không thể chuyển đến địa chỉ vì thiếu tài xế.

Không chỉ tạo nên cơn sốt ở Mỹ, các nước châu Âu, ngày hội giảm giá Black Friday đã trở nên phổ biến tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vào ngày Black Friday, hầu hết các cơ sở bán hàng đều mở cửa từ rất sớm để chuẩn bị và chào đón khách hàng. Các mặt hàng giảm giá cực lớn, đặc biệt là thời trang, điện tử điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất…Nếu như vào các ngày lễ bình thường, mức giảm trung bình từ 20-50% thì trong ngày Black Friday, các mặt hàng có thể giảm đến 80%.

Đó là lý do mà người ta sẵn sàng chờ từ đêm hôm trước, xếp hàng dài cả km, chen nhau mua sắm trong “Ngày thứ 6 đen tối”, thậm chí còn xô đẩy, tranh giành để được mua hàng giảm giá.