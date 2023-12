Bảng giá ô tô Kia mới nhất tháng 12/2023

Kia là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc. Kia là nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu trên thế giới, sau Toyota, Volkswagen, General Motors, Stellantis và Honda.

Kia Carens All New là một mẫu MPV cỡ trung được sản xuất bởi Kia Motors. Xe có thiết kế hiện đại và trẻ trung. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình mũi hổ, đi kèm với cụm đèn pha LED sắc sảo. Thân xe uyển chuyển với những đường nét mềm mại. Đuôi xe thiết kế ấn tượng với cụm đèn hậu LED hình chữ L.

Kia Carens All New là một mẫu MPV cỡ trung được sản xuất bởi Kia Motors. (Ảnh: Kia Viet Nam)

Nội thất của Carens All New được thiết kế rộng rãi và tiện nghi. Ghế ngồi bọc da cao cấp, bảng điều khiển được ốp nhựa giả gỗ. Hệ thống thông tin giải trí được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, đi kèm với hệ thống âm thanh 6 loa. Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn và khả năng vận hành linh hoạt.

Bảng giá xe ô tô hãng Kia mới nhất tháng 12/2023. (Nguồn: Kia Việt Nam)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Carens All New 1.5G MT Deluxe 589 triệu 1.5G IVT 629 triệu 1.5G Luxury 659 triệu 1.4T Premium 725 triệu 1.4T Signature (6S) 769 triệu 1.5D Premium 829 triệu 1.5D Signature 859 triệu 1.4T Signature (7S) 764 triệu Carnival 2.2D LUXURY (8S) 1 tỷ 209 triệu 2.2D PREMIUM (8S) 1 tỷ 299 triệu 2.2D PREMIUM (7S) 1 tỷ 359 triệu 2.2D SIGNATURE (7S) 1 tỷ 429 triệu 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 834 triệu K3 1.6 Premium 619 triệu 1.6 Luxury 595 triệu 1.6 MT 549 triệu 2.0 Premium 649 triệu 1.6 Turbo GT 739 triệu K5 2.0 LUXURY 859 triệu 2.0 PREMIUM 904 triệu 2.5 GT-LINE 999 triệu Morning AT Luxury 366 triệu New Morning X-Line 424 triệu GT-Line 424 triệu AT 371 triệu Premium 399 triệu MT 349 triệu Seltos 1.4L Turbo Luxury 644 triệu 1.6L AT Premium + Kia Connect Lite 694 triệu 1.4L Turbo Deluxe 604 triệu 1.4L Turbo Premium 699 triệu 1.6L AT Luxury 634 triệu 1.6L AT Deluxe 599 triệu 1.4L GT-Line + Kia Connect Lite 724 triệu 1.4T X-Line + Kia Connect Lite 714 triệu 1.4T X-Line 709 triệu 1.4L GT-Line 719 triệu 1.4L Turbo Premium + Kia Connect Lite 704 triệu 1.6L AT Premium 689 triệu Soluto MT 386 triệu MT Deluxe 418 triệu AT Deluxe 439 triệu AT Luxury 462 triệu Sonet 1.5 DELUXE 519 triệu 1.5 LUXURY 549 triệu 1.5 PREMIUM 574 triệu Sorento (All New) - 2.2D Luxury 2WD 999 triệu (All New) - 2.2D Premium AWD 1 tỷ 174 triệu (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite 1 tỷ 239 triệu (All New)- 2.5G Premium 2WD 1 tỷ 094 triệu (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite 1 tỷ 189 triệu (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 184 triệu (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite 1 tỷ 259 triệu (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 124 triệu (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 194 triệu (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite 1 tỷ 184 triệu (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 179 triệu (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 234 triệu (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 254 triệu Sorento Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 199 triệu 1.6L Signature (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 569 triệu 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 459 triệu Sportage 2.0G Luxury 799 triệu 2.0G Premium 852 triệu 2.0G Signature (X-Line) 919 triệu 2.0G Signature 939 triệu 1.6T Signature AWD (X-Line) 1 tỷ 019 triệu 1.6T Signature AWD 1 tỷ 014 triệu 2.0D Signature X-Line 989 triệu 2.0D Signature 989 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.