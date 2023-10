Volvo là hãng sản xuất ô tô hàng đầu có trụ sở tại Thụy Điển. Volvo nổi tiếng với cam kết an toàn. Họ đã tiên phong trong việc phát triển nhiều tính năng an toàn đột phá và đạt được nhiều giải thưởng về an toàn ô tô.

Trong đó, Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid là một phiên bản xe SUV thể thao. Phiên bản này là xe hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và điện, cho phép bạn sạc pin để điều hành hoàn toàn bằng điện hoặc sử dụng cả hai nguồn năng lượng.

Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid là một phiên bản xe SUV thể thao. (Ảnh: Volvo Cars)

Động cơ xăng thường có dung tích 2.0L và có thể là một phiên bản turbo hoặc turbo tăng áp kép. Động cơ điện cung cấp sức mạnh bổ sung và cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện trong khoảng cách ngắn.

Bảng giá xe ô tô hãng Volvo mới nhất tháng 10/2023. (Nguồn: Volvo)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) SUV XC90 Recharge Plug-in Hybrid 4 tỷ 650 triệu XC60 Recharge Plug-in Hybrid 2 tỷ 890 triệu XC90 4 tỷ 050 triệu XC60 2 tỷ 320 triệu XC40 1 tỷ 790 triệu ESTATE V60 Cross Country 2 tỷ 690 triệu SEDAN S90 2 tỷ 320 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.