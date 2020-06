Xử phạt kẻ đe doạ nhà báo sau phản ánh dàn xe 'khủng long' chở cát ở Quảng Trị

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa có công văn gửi báo VTC News thông báo về việc xác minh, xử lý kẻ gọi điện đe doạ nhà báo Nguyễn Văn Vương (bút danh Nguyễn Vương) - Phóng viên Báo điện tử VTC News sau khi nhà báo này thực hiện bài điều tra, phản ánh tình trạng dàn xe "khủng long" chở cát quá khổ từ Quảng Trị vào Thừa Thiên - Huế.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, trong quá trình điều tra, xác minh, đơn vị xác định và làm rõ kẻ gọi điện đe doạ nhà báo Nguyễn Vương là Hoàng Lê N. (SN 2001, tại khu phố 1, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, N. khai nhận, ngày 24/3, sau khi biết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế (TRT) phát phóng sự về xe chở cát quá từ Quảng Trị vào Huế, trong đoạn clip có hình ảnh về mình thì nghĩ nhà báo Nguyễn Vương đã đăng tải nên N. tìm kiếm số điện thoại của nhà báo này và gọi điện.

Kẻ gọi điện đe doạ nhà báo Nguyễn Vương được xác định là Hoàng Lê N. (SN 2001, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) là người đi trên chiếc xe BKS 75C - 101xx của Công ty TNHH MTV Vận tải M.H chở cát từ Quảng Trị vào Huế đêm 19/3.

Khoảng 18h30 ngày 24/3, Nguyên dùng các số điện thoại 0359677xxx và 0988097xxx gọi điện cho nhà báo Nguyễn Vương qua số điện thoại 084314xxx. Vì cảm thấy bức xúc và không kiềm chế được bản thân nên Nguyên có lời lẽ chửi bới mang tính đe doạ nhà báo Nguyễn Vương nhằm mục đích yêu cầu nhà báo này gỡ bỏ đoạn phóng sự.

Tuy nhiên, sau cuộc gọi, N. nhận thấy hành vi chửi bới, có ý đe doạ nhà báo Nguyễn Vương khi đang làm nhiệm vụ là xúc phạm danh dự và vi phạm pháp luật nên Nguyên chủ động xin lỗi nhà báo Nguyễn Vương.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, hành vi gọi điện và có lời nói mang tính đe doạ nhà báo Nguyễn Vương của Hoàng Lê N. là do bộc phát và chỉ mới dừng ở việc lời nói để đe doạ, chưa có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện để hành động nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, hành vi của N. cấu thành hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điểm b, khoản 2, điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng và chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình.

"Hành vi của Hoàng Lê N. gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà cụ thể là hoạt động của người thi hành công vụ (phóng viên) nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Hoàng Lê N. đã ăn năn hối cải, quá trình làm việc N. thành thật khai nhận hành vi của mình.

Vì vậy Phòng PC 02 Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng Lê N. về hành vi "có lời nói đe doạ, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ" với mức phạt 2.000.000 đồng. Hiện nay Hoàng Lê N. đã chấp hành quyết định xử phạt", công văn của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nêu.

Trước đó, nhà báo Nguyễn Vương cùng một đồng nghiệp đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện bài điều tra, ghi nhận thực trạng những đoàn xe 'khủng long' chở cát quá khổ, có dấu hiệu quá tải từ Quảng Trị vào Huế.

Sau khi thực hiện bài viết "Xuyên đêm bám theo dàn xe 'khủng long' chở cát từ Quảng Trị vào Huế" và đăng tải trên Báo điện tử VTC News thì tối 24/3, nhà báo Nguyễn Vương nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0359677xxx và 0988097xxx có những lời nói chửi bới, đe doạ.

Sau khi nhận được báo cáo của nhà báo Nguyễn Vương, Ban Biên tập Báo điện tử VTC News có công văn đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có biện pháp truy tìm người đàn ông gọi điện đe dọa nhà báo Nguyễn Văn Vương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được công văn của Báo điện tử VTC News, phòng PC 02 Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng PC 02 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm rõ. Xét thấy nội dung sự việc thuộc thẩm quyền xử lý của Công an tỉnh Quảng Trị nên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo lãnh đạo xin chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho Phòng PC 02 Công an tỉnh Quảng Trị xử lý.

Video: Xuyên đêm theo chân dàn xe "khủng long" chở cát từ Quảng Trị vào Huế