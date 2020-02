Vừa ra tù đã cướp giật rồi ngã chết khi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 20/2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng tại phường Bình Hòa. Theo đó, khoảng 20h ngày 19/2, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An) chạy xe máy trên đường ĐT 743 hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550, khi qua giao lộ Đồng An thì đâm vào dải phân cách. Nạn nhân ngã chết tại chỗ.

Trên người thanh niên này, công an tìm thấy giấy tờ cho biết nạn nhân ra tù được 10 ngày, cùng nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại. Công an thực hiện các cuộc gọi từ 3 chiếc điện thoại thì những người nghe máy đều cho biết món đồ này mới bị cướp giật cách đó ít phút. Sau đó một tài xế Grab tới nhận lại tài sản và nhận dạng chính Đạt mới giật điện thoại của mình trước đó.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.