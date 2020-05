Truy tìm hai kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt hai nghi can cướp tiệm vàng.

Hình ảnh hai tên cướp tiệm vàng ở huyện Bình Chánh. (Ảnh: Cắt từ camera)

Trưa 30/4, hai thanh niên chạy xe máy đến tiệm vàng K.P.D. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) yêu cầu chủ tiệm đổi tiền USD sang tiền Việt Nam đồng.

Trong lúc chủ tiệm sơ hở, hai thanh niên xịt hơi cay vào mặt khiến nạn nhân choáng váng. Sau đó, hai nghi can dùng búa đập bể tủ kính gom nhiều vàng, ước tính khoảng 100 triệu đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Công an Huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 cây búa, 1 cây mã tấu.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường nhóm cướp tẩu thoát để truy bắt.

