Truy bắt nghi phạm giết người trước bến xe An Sương

Sáng 14/6, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm giết người trước cổng bến xe An Sương.

Thông tin ban đầu, sáng 14/6, người dân thấy ông Mai Thanh T. (43 tuổi, ngụ Hóc Môn) cãi nhau với một người đàn ông trước cổng bến xe An Sương.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Đ.L)

Một lúc sau, người dân phát hiện ông T. gục xuống đường, người đàn ông còn lại thì biến mất. Đến kiểm tra, người dân phát hiện ông T. đã chết nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an Hóc Môn cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một chiếc xe máy nghi là của nghi phạm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

