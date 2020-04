Phát cơm từ thiện ở bệnh viện, vợ chồng tiện tay tuyên truyền Pháp luân công

Cặp vợ chồng Chương, Oanh tại cơ quan công an.

Ngày 22/4, Phòng An ninh đối nội (PA02) Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ việc cặp vợ chồng tuyên truyền Pháp luân công khi phát cơm từ thiện trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo đó, ngày 24/3, công an phát hiện Nguyễn Thành Chương (58 tuổi) và vợ là Lê Thị Oanh (50 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) phát tán tài liệu, vật phẩm có nội dung về Pháp luân công cho khoảng 250 người đến nhận cơm từ thiện tại bệnh viện.

Tại hiện trường, công an thu giữ được nhiều tài liệu, vật phẩm vi phạm quy định về xuất bản gồm các tờ rơi và móc khóa có nội dung liên quan tới Pháp luân công.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận các tài liệu, vật phẩm nói trên là do 1 người tham gia Pháp luân công ở TP Đồng Xoài cung cấp để tán phát nhằm mục đích tuyên truyền, lôi kéo người tham gia Pháp luân công.

Qua tìm hiểu, vợ chồng Chương là thành viên câu lạc bộ từ thiện Tùy tâm, tham gia phát cơm miễn phí cho người nghèo tại Bếp cơm tình thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ năm 2018 đến nay.

Vụ việc đang được Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.