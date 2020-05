Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng chấn động dư luận từng bị triệt phá

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 28/5/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “Nổ hũ” có quy mô cực lớn, lên tới 64.000 tỷ đồng.

Kẻ cầm đầu là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) cùng 15 người khác liên quan đường dây này bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm đánh bạc trong đường dây "Nổ hũ"

Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động từ năm 2018 đến nay thông qua trò chơi “Nổ hũ” mô phỏng đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... người chơi phải nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Ngày 22/5, Công an Hà Nội cùng các lực lượng khác kiểm tra các địa điểm mà những kẻ này hoạt động, bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng 15 người khác. Lực lượng công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại... các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Ban chuyên án đã truy soát trên hệ thống máy móc được sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc và xác định lượng tiền các "con bạc" giao dịch lên đến 64.000 tỷ đồng. Với số tiến này, đây được coi là đường dây đánh bạc trên internet lớn nhất từ trước đến nay.

“Nữ quái” cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng

Đức Mạnh và Hương Ly - hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc lên tới 20.000 tỷ đồng.

Ngày 6/5/2020, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 13 kẻ tổ chức đánh bạc và 7 kẻ thực hiện hành vi đánh bạc trên mạng internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, máy chủ của trang game này được đặt ở nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 tại Việt Nam, mỗi đại lý đều công khai thông tin, số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua bán điểm game.

Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, Poker, bắn cá…

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các "con bạc" với game từ tháng 1/2019 đến nay, khoảng 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền. Y mua nhà, xe ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng.

Trong khi đó, khai nhận với công an, có trường hợp "con bạc" phải bán nhà do đánh bạc thua số tiền lên đến 7 tỷ đồng, bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, thường xuyên bị các chủ nợ đến nhà đòi tiền.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ trong game Đế Chế

Tháng 2/2020, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 người trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua trang web Powgs.com.

Kẻ cầm đầu là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Qua công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ... để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Phí Văn Huấn và đồng bọn trong đường dây đánh bạc qua game Đế Chế

Để tham gia cá cược, "con bạc" phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Qua mỗi trận bóng điện tử giả lập và game đế chế AOE, người chơi sẽ tham gia đặt cược trong thời gian mỗi lượt mở từ 3 đến 5 phút.

Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cá cược. Người thắng sẽ được gấp đôi tiền ảo gold nhưng hệ thống sẽ cắt lại 1 đến 1,5%.

Theo điều tra, hệ thống có hơn 350.000 tài khoản. Tổng số tiền giao dịch chỉ trong tháng 7-9/2019 là hơn 1.100 tỷ gold tương đương 960 tỷ đồng. Nhóm của Huấn đã thu lời bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.

Hai tướng công an "chống lưng" đường dây đánh bạc

Ngày 12/3/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.

HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50) lĩnh 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

"Ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị giữ nguyên hình phạt như phiên sơ thẩm đã tuyên là 5 và 10 năm tù về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận án tù vì 'chống lưng' cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam cùng Hoàng Thành Trung lên kế hoạch về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.

Biết công ty CNC của Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT công ty CNC) là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Nam đã hợp tác làm ăn. Sau 27 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Tại thời điểm bị triệt phá, đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam, được sự bảo kê của ông Vĩnh và Hoá. Các bị cáo trong đường dây đã lôi kéo được gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính khoảng 10.000 tỷ đồng, nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.

Người Trung Quốc mở "sào huyệt" đánh bạc ở Hải Phòng

Ngày 27/7/2019, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 380 người Trung Quốc tham gia tổ chức, điều hành các website để tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như: Cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Theo hiệp ước ký kết giữa hai nước, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của Công an Trung Quốc, vì vậy sau đó, gần 400 người được cơ quan chức năng dẫn dộ từ khu đô thị Our City, Hải Phòng đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Video: Tình tiết mới vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do hai tướng công an bảo kê