Hàng chục thanh thiếu niên và học sinh mang hung khí 'xử' nhau ở Đắk Lắk

Ngày 18/6, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh thiếu niên và học sinh tại khu đất trống gần trường mầm non Hello Kitty ở đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Lực lượng công an kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên và học sinh hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tối 17/6, có hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để đánh nhau. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Cơ động phối hợp công an địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành bao vây, khống chế các đối tượng.

Tại đây, lực lượng công an ập vào vây ráp, bắt giữ được 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu...

Tại cơ quan điều tra, nhóm người trên khai nhận là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do mâu thuẫn, sau đó 2 nhóm này hẹn nhau ra để giải quyết. Qua test nhanh, một học sinh trong nhóm này dương tính với chất ma túy.

