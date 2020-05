Đánh chết anh họ do mâu thuẫn từ việc chơi bóng chuyền

Sáng 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tới (45 tuổi, trú ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Huỳnh Tấn Tới. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h30, ngày 12/4, Tới đến sân bóng chuyền cách nhà khoảng 300m tổ chức tiệc nhậu với Huỳnh Thanh Danh (51 tuổi, là anh họ Tới) cùng một số người bạn.

Trong lúc nhậu, cả nhóm rủ nhau đánh bóng chuyền, đội nào thua sẽ chung một thùng bia.

Trong lúc đánh bóng chuyền, Tới và đồng đội xảy ra mâu thuẫn. Danh ngồi tại bàn nhậu thấy xóm giềng chơi thể thao nhưng chửi lộn nên bức xúc.

Khi trận bóng chuyền kết thúc, Tới đi vào bàn nhậu ngồi thì bị Danh đánh vào mặt.

Bị đánh bất ngờ, Tới đứng lên đánh trả và đạp Danh nhiều cái làm Danh té xuống đất, gây thương tích. Sau đó, Tới bỏ về nhà.

Danh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Giang rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Đến ngày 22/4 thì Danh tử vong.

Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

