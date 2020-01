Công an Đà Nẵng khẩn trương truy tìm người bắn pháo hoa trái phép

Xác nhận thông tin này với VTC News chiều 9/1, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, cho biết: “Theo thông tin ban đầu thì có thể các cháu nhỏ đốt pháo hoa cầm tay loại như ống sáo tại bãi đất trống gần khu ký túc xá sinh viên. Tuy nhiên tôi có giao cho công an phường và các lực lượng an ninh, hình sự công an quận phối hợp xác minh, truy tìm người đốt pháo. Nếu vi phạm đến mức cần phải xử lý thì xử lý”.

Công an quận Liên Chiểu đang xác minh, truy tìm người bắn pháo hoa trái phép.

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết, chính quyền không có kế hoạch, chủ trương bắn pháo hoa. Nhận được tin báo có hiện tượng bắn pháo hoa trái phép, quận lập tức triển khai lực lượng xác minh, truy tìm người vi phạm.

Vụ bắn pháo hoa này xảy ra tại khu đất trống gần giao lộ Hà Văn Tính - Trần Văn Kỷ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Hàng chục quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên trời trong hơn 1 phút, thu hút sự chú ý của nhiều người, gây náo động.