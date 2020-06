Bắt tài xế xe tải tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Ngày 3/6, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ gã tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người chết rồi bỏ trốn.

Tài xế bị bắt là Bùi Văn Tài ( 48 tuổi, ngụ tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) cầm lái xe tải mang BKS: BKS 81C-06359.

Tài xế xe tải tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 3h ngày hôm qua, người dân xã Ea Hiu phát hiện một người đàn ông đã chết bên cạnh xe gắn máy nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, công an xã phối hợp cùng cơ quan điều tra - công an huyện Krông Pắk kiểm tra hiện trường. Công an xác nhận, nạn nhân là Y Rik Bkrông ( 35 tuổi, ngụ tại xã Ea Hiu). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn.

Sau đó, lực lượng cơ quan công an triệu tập ông Tài đến để phục vụ điều tra. Ông Tài khai nhận, sáng 2/6, ông cầm lái xe ô tô và chở vợ lên chợ đầu mối để lấy rau về bán thì đã gây ra vụ tai nạn nói trên.