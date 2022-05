Bàn giao cho gia đình bé trai đạp xe từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái

Ngày 7/5, ông Lê Quốc Đạt, Trưởng Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, (thành phố Cần Thơ) cho biết, Công an xã Trường Long vừa bàn giao bé T.M.T (sinh năm 2009, trú tại Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) về cho gia đình an toàn.

Bé T. là người vừa đạp xe gần 200 km từ TP.HCM xuống Cần Thơ để thăm bạn gái.



Trước đó, tối 5/5, trong lúc tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Trường Long đã phát hiện em T. mặc áo học sinh đi xe đạp, đeo ba lô, có biểu hiện mệt mỏi, nên dừng xe kiểm tra.



Qua thăm hỏi, em T. cho biết, em đã trốn gia đình đi xe đạp từ nhà ở Phường 15, quận Tân Bình xuống nhà bạn gái tên V. (sinh năm 2010, trú tại ấp Trường Ninh A, xã Trường Long). T. và V. trước đó quen biết nhau qua mạng xã hội.

Tổ tuần tra đã đưa cậu bé về trụ sở công an xã chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ gia đình đến đón con về.

Tiến hành xác minh, Công an xã Trường Long xác định em T. trốn gia đình từ ngày 3/5. Khi đi, T. không mang theo điện thoại di động, trong người chỉ có 500.000 đồng làm lộ phí.



Dọc đường, T. ăn uống và bơm vá bánh xe nhiều lần nên đã sử dụng hết tiền. Do không có điện thoại nên trên đường đi, cậu bé ghé các cửa hàng Điện máy Xanh và cửa hàng Thế giới di động sử dụng điện thoại trưng bày đăng nhập Zalo nhờ bạn gửi định vị và theo đó về đến xã Trường Long.



Đến chiều 6/5, gia đình em T. đã xuống Cần Thơ đón em về an toàn.